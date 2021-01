Prescrizione abuso edilizio: cos’è, quando scatta e a che serve (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se leggiamo le notizie dei quotidiani, non di rado possiamo imbatterci in articoli che si occupano di abusi edilizi. Infatti, tale tipologia di illecito è, almeno in Italia, tra le più diffuse. Qui di seguito vogliamo trattare una questione pratica che ha proprio a che fare con questa categoria di abuso: ovvero, quando scatta la Prescrizione abuso edilizio? da quale preciso momento inizia a decorrere quel lasso di tempo che, una volta terminato, comporta l’estinzione del reato a cui si riferisce? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul caso dell’abuso edilizio da parte del precedente proprietario e se c’è responsabilità dell’aquirente dell’immobile, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News abuso ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se leggiamo le notizie dei quotidiani, non di rado possiamo imbatterci in articoli che si occupano di abusi edilizi. Infatti, tale tipologia di illecito è, almeno in Italia, tra le più diffuse. Qui di seguito vogliamo trattare una questione pratica che ha proprio a che fare con questa categoria di: ovvero,la? da quale preciso momento inizia a decorrere quel lasso di tempo che, una volta terminato, comporta l’estinzione del reato a cui si riferisce? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul caso dell’da parte del precedente proprietario e se c’è responsabilità dell’aquirente dell’immobile, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News...

J_Sioux : @1926Azzurro @La_Bianconera Vuol dire eccome! La Corte di Cassazione discusse l'iter (vizi di forma è una sintesi)… - r_campix : @LGramellini Mi ricordi quando è che avete vinto una Champions in modo regolare ? Non parlo di quella dove esultava… - PaoloFurani : RT @paodelemason: è una corsa contro il tempo per #Renzi: l'indagine corre... E l'unica è che torni il cdx con le sue leggi pro-criminalità… - paodelemason : è una corsa contro il tempo per #Renzi: l'indagine corre... E l'unica è che torni il cdx con le sue leggi pro-crimi… - giampdisan : @LucaLeo89 Abuso di radiazioni lecite. Ma noi confidiamo nella prescrizione... -

Ultime Notizie dalla rete : Prescrizione abuso "Nessun abuso" per i lavori alla discoteca "Le Cave" di Gallipoli: tre le assoluzioni Piazzasalento Abusi edilizi alla discoteca Le Cave di Gallipoli, assolti titolare e due dirigenti comunali

Assolti i tre imputati a processo per difendersi dall’accusa di avere consentito l’espansione della discoteca Le Cave di Gallipoli attraverso abusi edilizi ed abusi di ...

Abuso d’ufficio,falso e truffa,chiesto processo per 6 medici

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e truffa. Zullo e gli altri medici avrebbero attestato diagnosi non veritiere indicand ...

Assolti i tre imputati a processo per difendersi dall’accusa di avere consentito l’espansione della discoteca Le Cave di Gallipoli attraverso abusi edilizi ed abusi di ...Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e truffa. Zullo e gli altri medici avrebbero attestato diagnosi non veritiere indicand ...