Portal 2 si prepara a ricevere una campagna totalmente inedita grazie ai suoi fan

Portal 2 ha ancora diversi fan sparsi in giro per il mondo che stanno mostrando il loro attaccamento al gioco attraverso una mod chiamata Desolation e che introdurrà una campagna completamente nuova. Ambientato poche centinaia di anni dopo Portal 2, la sua star, Diana, "è dotata del sistema cibernetico BRACE di Aperture, con una suite di aggiornamenti robotici tra cui un Portal Device integrato. Quando emerge una minaccia implacabile, deve intraprendere un viaggio pericoloso che la vedrà scoprire il misterioso passato di Aperture...e forse dovrà anche affrontare il suo". Sebbene sia tutt'altro che finita, alcuni veterani della scena mod di Portal 2 stanno lavorando a questo progetto. E' molto probabile quindi che venga completata e lanciata in un periodo di tempo ragionevole rispetto ad altre mod.

