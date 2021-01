Perde la password e non può più accedere a 220 milioni di dollari in bitcoin (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Anni fa ha perso il foglio in cui ha annotato la password per la sua IronKey, che fornisce agli utenti 10 tentativi prima che i contenuti vengano crittografati irrimediabilmente per sempre Dei 18,5 milioni di bitcoin esistenti, circa il 20% - che attualmente vale circa 140 miliardi di dollari - sembra essere in portafogli persi o bloccati, secondo la società Chainalysis Leggi su it.mashable (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Anni fa ha perso il foglio in cui ha annotato laper la sua IronKey, che fornisce agli utenti 10 tentativi prima che i contenuti vengano crittografati irrimediabilmente per sempre Dei 18,5diesistenti, circa il 20% - che attualmente vale circa 140 miliardi di- sembra essere in portafogli persi o bloccati, secondo la società Chainalysis

