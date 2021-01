L’arduo esercizio della lingua non binaria

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono tanti gli inciampi per chi ha deciso di legare la sua sopravvivenza al mestieretraduzione: paghe di solito inferiori a quello che tempo e fatica comporterebbero, contratti spesso privi di reali tutele, scarsa attenzione di molti recensori, scadenze troppo ravvicinate, una solitudine appena mitigata dai contatti virtuali offerti dalla rete. E non parliamo poi del lavoro che si sobbarca quotidianamente il nostro «artefice aggiunto», come traduttrici e traduttori vengono definiti nel titolo di una bella raccolta di saggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.