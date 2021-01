Il vicepresidente Mike Pence non utilizzerà il 25esimo emendamento per rimuovere Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mike Pence non intende invocare il 25/o emendamento e strappare i poteri a Donald Trump. «Non è nell’interesse del paese o in linea con la Costituzione», ha detto in una lettera indirizzata alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi. Una missiva, spiega l’Ansa, che è arrivata mentre in aula era in corso il dibattito sulla risoluzione per chiedere proprio al vicepresidente di ricorrere al 25/o emendamento e rimuovere Trump. Il dibattito e il voto sono andati avanti lo stesso: la risoluzione è stata approvata con 223 voti a favore e 205 contrari. Ma si tratta di un via libera puramente simbolico dopo lo schiaffo di Pence che, oltre a chiudere alla rimozione di Trump, ha esortato anche Pelosi e il Congresso a «evitare azioni ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 gennaio 2021)non intende invocare il 25/oe strappare i poteri a Donald. «Non è nell’interesse del paese o in linea con la Costituzione», ha detto in una lettera indirizzata alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi. Una missiva, spiega l’Ansa, che è arrivata mentre in aula era in corso il dibattito sulla risoluzione per chiedere proprio aldi ricorrere al 25/o. Il dibattito e il voto sono andati avanti lo stesso: la risoluzione è stata approvata con 223 voti a favore e 205 contrari. Ma si tratta di un via libera puramente simbolico dopo lo schiaffo diche, oltre a chiudere alla rimozione di, ha esortato anche Pelosi e il Congresso a «evitare azioni ...

Agenzia_Ansa : La #Camera Usa ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente #Mike Pence di invocare il 25/o emendamento… - ilpost : Citando diverse fonti, il New York Times sostiene che sia stato il vicepresidente Mike Pence ad attivare la Guardia… - Agenzia_Ansa : Il vicepresidente #Mike Pence ha detto alla Speaker della Camera #Nancy Pelosi che il 25/o emendamento non è nel mi… - GiovanniCalcara : Il vicepresidente Mike Pence ha detto alla presidente della Camera Nancy Pelosi che non avrebbe invocato il 25 ° em… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: La #Camera Usa ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente #Mike Pence di invocare il 25/o emendamento e rim… -