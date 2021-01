Governo: si studiano precedenti, ritiro ministri, le crisi Craxi e Andreotti, le sostituzioni di Ciampi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Precedente. E' una delle parole più citate in questi giorni per descrivere gli scenari che potrebbero aprirsi in caso di crisi di Governo. Vicende che rimandano ad un passato non recente, a contesti storici completamente diversi, a protagonisti e a partiti che hanno segnato la storia d'Italia, a dinamiche, equilibri, sistemi che certo non automaticamente possono essere trasposti ai giorni nostri. Bettino Craxi e Giulio Andreotti. Due tra i premier più longevi ma che hanno attraversato fibrillazioni della maggioranza come quella attuale e crisi di Governo difficili e complesse che per certi aspetti ricordano quella che potrebbe aprirsi a breve. Il 26 giugno del 1986 il Governo guidato dal leader socialista va sotto alla Camera per opera dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Precedente. E' una delle parole più citate in questi giorni per descrivere gli scenari che potrebbero aprirsi in caso didi. Vicende che rimandano ad un passato non recente, a contesti storici completamente diversi, a protagonisti e a partiti che hanno segnato la storia d'Italia, a dinamiche, equilibri, sistemi che certo non automaticamente possono essere trasposti ai giorni nostri. Bettinoe Giulio. Due tra i premier più longevi ma che hanno attraversato fibrillazioni della maggioranza come quella attuale edidifficili e complesse che per certi aspetti ricordano quella che potrebbe aprirsi a breve. Il 26 giugno del 1986 ilguidato dal leader socialista va sotto alla Camera per opera dei ...

