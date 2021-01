Governo: Renzi, 'utilizzo discutibile della delega servizi' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo posto tre questioni al premier. La prima è di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto un Governo per non darli a Salvini". Lo dice Matteo Renzi che torna anche sulla delega ai servizi: c'è stato, dice un uso "discutibile della delega ai servizi". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo posto tre questioni al premier. La prima è di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto unper non darli a Salvini". Lo dice Matteoche torna anche sullaai: c'è stato, dice un uso "ai".

