**Governo: pressing maggioranza per evitare showdown, Iv attende segnale** (2) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il segretario dem, poco fa, con una nota invita a cercare una soluzione. "Si faccia di tutto per riprendere il dialogo", sottolinea Zingaretti puntando a un patto di legislatura in tempi "certi e brevi". Una mossa quella del Pd notata dai renziani e un big di Italia Viva dice all'Adnkronos: "Se cambia radicalmente qualcosa, noi ne prendiamo certamente atto". E intanto a sparigliare ci pensa Beppe Grillo, che sui social rilancia la 'lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione' del deputato M5S Giorgio Trizzino, considerato un 'contiano' di ferro. Prima il fondatore del Movimento la condivide, poi la riposta per intero, dalla prima all'ultima riga. Chiedendo un patto tra tutti i partiti, "costruttori" per il "bene comune dell'Italia". Mettendo fine alla distinzione tra maggioranza e opposizione: "non può esistere in questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il segretario dem, poco fa, con una nota invita a cercare una soluzione. "Si faccia di tutto per riprendere il dialogo", sottolinea Zingaretti puntando a un patto di legislatura in tempi "certi e brevi". Una mossa quella del Pd notata dai renziani e un big di Italia Viva dice all'Adnkronos: "Se cambia radicalmente qualcosa, noi ne prendiamo certamente atto". E intanto a sparigliare ci pensa Beppe Grillo, che sui social rilancia la 'lettera aperta ai partiti die opposizione' del deputato M5S Giorgio Trizzino, considerato un 'contiano' di ferro. Prima il fondatore del Movimento la condivide, poi la riposta per intero, dalla prima all'ultima riga. Chiedendo un patto tra tutti i partiti, "costruttori" per il "bene comune dell'Italia". Mettendo fine alla distinzione trae opposizione: "non può esistere in questo ...

TV7Benevento : **Governo: pressing maggioranza per evitare showdown, Iv attende segnale** (2)... - TV7Benevento : **Governo: pressing maggioranza per evitare showdown, Iv attende segnale**... - CarlosGraziosi : @MilkoSichinolfi Assist? È una punizione a due al limite dell’area già provata in allenamento sotto la supervisione… - Filo2385Filippo : RT @ilgiornale: Il Cts chiede al governo di prorogare fino al 31 luglio lo stato di emergenza del Paese ed esprime preoccupazione per la si… - ilgiornale : Il Cts chiede al governo di prorogare fino al 31 luglio lo stato di emergenza del Paese ed esprime preoccupazione p… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo pressing **Governo: pressing maggioranza per evitare showdown, Iv attende segnale** Fortune Italia Vaccino, Roberto Speranza: "No alla guerra tra fan della scienza e cavernicoli"

In Aula per l'informativa sulle nuove misure del Dpcm, Roberto Speranza ha fatto anche il punto sul vaccino e ammonito chi lo rifiuta.

Ristori per Tap e Snam, lunedì l'audizione in commissione Bilancio regionale

Cominceranno ad arrivare al pettine, lunedì prossimo, i nodi relativi ai cosiddetti ristori per i gasdotti Tap e Snam. Proprio in quella data, infatti, si terrà in ...

In Aula per l'informativa sulle nuove misure del Dpcm, Roberto Speranza ha fatto anche il punto sul vaccino e ammonito chi lo rifiuta.Cominceranno ad arrivare al pettine, lunedì prossimo, i nodi relativi ai cosiddetti ristori per i gasdotti Tap e Snam. Proprio in quella data, infatti, si terrà in ...