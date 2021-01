Governo, non si capisce nulla neanche col “manuale Cencelli”: parla il vecchio esponente Dc (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Mi piacerebbe capire, lo dico sul serio, Renzi perché si agita tanto e che cosa voglia“. Se a non capirci nulla in questa crisi incomprensibile è Massimilano Cencelli, vuol dire che siamo ai limiti della ragionevolezza. vecchio dirigente Dc, a tutti è noto nel lessico politico per avere inventato il metodo aureo, fissato nel famoso ‘manuale’ che porta il suo nome, per la distribuzione col bilancino degli incarichi politici e governativi. Tutto fatto bilanciando la proporzione del peso politico dei partiti e delle correnti interne. Ebbene, proprio lui, socraticamente, afferma di non sapere dove il Governo potrebbe andare a parare in un colloquio con l‘Adnkronos. Governo, Cencelli: “Ma sanno quello che fanno?” “Conte riunisce in continuazione la maggioranza, i ministri, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Mi piacerebbe capire, lo dico sul serio, Renzi perché si agita tanto e che cosa voglia“. Se a non capirciin questa crisi incomprensibile è Massimilano, vuol dire che siamo ai limiti della ragionevolezza.dirigente Dc, a tutti è noto nel lessico politico per avere inventato il metodo aureo, fissato nel famoso ‘’ che porta il suo nome, per la distribuzione col bilancino degli incarichi politici e governativi. Tutto fatto bilanciando la proporzione del peso politico dei partiti e delle correnti interne. Ebbene, proprio lui, socraticamente, afferma di non sapere dove ilpotrebbe andare a parare in un colloquio con l‘Adnkronos.: “Ma sanno quello che fanno?” “Conte riunisce in continuazione la maggioranza, i ministri, ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo non Altro che Recovery, il governo non nomina i commissari e 50 grandi opere restano al palo L'Espresso Governo, Schifani “Se c’è da staccare la spina si faccia in fretta”

ROMA (ITALPRESS) – Se c’è da staccare la spina al governo si faccia in fretta, il paese non può attendere. E’ quanto chiede il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ospite della rubrica “Primo Pia ...

Recovery Plan, i manager pronti alla sfida della governance

ROMA (ITALPRESS) – “Un piano del genere va gestito con diverse centinaia, se non un migliaio di manager, persone chiave che vanno mobilitate nel Paese per avere speranza di successo. Bisogna arrivare ...

