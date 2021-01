Governo, appello di Grillo: «Maggioranza e opposizione insieme». Salvini: «No ai minestroni» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono molte le pressioni, in queste ore, su Matteo Renzi e Italia Viva perchè non ritiri le ministre e quindi la fiducia al Governo Conte. Clemente Mastelòla fa il responsabile e cerca appoggi nel centrodestra per un Cointe tris, ma sembra con pochi risultati. Molto preoccupato appare Beppe Grillo, che invoca un Governo di unità nazionale con tutti dentro Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono molte le pressioni, in queste ore, su Matteo Renzi e Italia Viva perchè non ritiri le ministre e quindi la fiducia alConte. Clemente Mastelòla fa il responsabile e cerca appoggi nel centrodestra per un Cointe tris, ma sembra con pochi risultati. Molto preoccupato appare Beppe, che invoca undi unità nazionale con tutti dentro

carlogubi : Appello alla Ministra Lamorgese: 'Sbloccare i corridoi umanitari'. La 'sinistra di governo' può riscattarsi dalla… - LegaSalvini : Carlo Nordio: 'Non è vero che una crisi di governo, o addirittura l’appello alle urne, sia incompatibile con un’eme… - LauraBettinell2 : RT @Massolon: Oggi su Avvenire il mio appello è per una categoria allo stremo - FirenzePost : Governo, appello di Grillo: «Maggioranza e opposizione insieme». Salvini: «No ai minestroni» - carlo1493 : @PaoloBorg @salfasanop Un appello ai riformisti del @pdnetwork, non consentite a Conte di proseguire la sua avventu… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo appello Crisi di governo, Di Maio lancia un ultimo appello: «Tutti facciano un passo indietro» Corriere della Sera Governo, attesa per le parole di Renzi. Marcucci: “Serve maggioranza con Iv”

Il Pd prova una mediazione in extremis, ZIngaretti: "Fare di tutto per riprendere dialogo in maggioranza" ROMA – Continuano le fibrillazioni nel Governo dopo l’astensione delle ministre di Italia Viva ...

Appelli contro la crisi. Renzi conferma, Grillo: "Insieme un patto tra tutti i partiti"

Nelle ore che separano dalla rottura definitiva tra Iv e il governo, in molti sono impegnati per evitare lo showdown che apra formalmente la crisi.

Il Pd prova una mediazione in extremis, ZIngaretti: "Fare di tutto per riprendere dialogo in maggioranza" ROMA – Continuano le fibrillazioni nel Governo dopo l’astensione delle ministre di Italia Viva ...Nelle ore che separano dalla rottura definitiva tra Iv e il governo, in molti sono impegnati per evitare lo showdown che apra formalmente la crisi.