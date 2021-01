GF Vip bollente | vengono fuori i protagonisti delle effusioni notturne | “Ecco chi erano quei due”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il fuoco del pentolone del Grande Fratello Vip non smette mai di bollire. Che si tratti di concorrenti attualmente nella casa o di ex inquilini, quello che ne emerge è il medesimo livello di interesse. Sono molto recenti e molto calde le voci secondo cui sarebbe nato del tenero tra due ex concorrenti del GF Vip 5. Il gossip lanciato nello studio di Mattino 5, non confermato, ha trovato ora la sua esaustiva conclusione. Durante Pomeriggio 5, da Barbara d’Urso, alla conduttrice sempre aggiornata e lucida non è sfuggita la riflessione scatenata sul web circa il pettegolezzo, messa in circolo da Deianira Marzano, che aveva esplicitato con decisione che i due implicati nella presunta relazione sono Mario Ermito e Giacomo Urtis, entrambi ormai uori dal GF Vip 5. “Sì ragazzi, avete indovinato. La coppia è Ermito-Urtis. Io già lo sapevo giorni fa detto da Giacomo, che nella casa ...