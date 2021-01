Emma Roberts mamma | prima foto col figlio per la nipote di Julia Roberts

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021): a fine 2020, l’attrice americana ha dato alla luce il suo primogenito, al termine di una gravidanza per nulla semplice. La star,del Premio Oscar, ha pubblicato un inedito scatto su Instagram che la ritrae insieme alRhodes avuto con il compagno, anche lui attore, Garrett Hedlund. Il piccolo è nato lo scorso dicembre. La coppia ha annunciato di aspettare unnell’aprile 2020 ed, come molte altre mamme, ha affrontato una gravidanza difficile in epoca Covid-19, ma anche per altri motivi. L’attrice di Scream Queens, 29 anni, ha rivelato di aver avuto dei problemi di fertilità. “Sono entrata in un ...