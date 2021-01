Cyber Shadow | il titolo arriva anche su Switch | ecco la data d’uscita

PlayTrucos : Cyber ??Shadow è il nuovissimo Metroidvania in arrivo su Switch a gennaio - bigdarktiger : Nuovi giochi e uscite di gennaio 2021: The Medium, Hitman 3, Cyber Shadow -

Ultime Notizie dalla rete : Cyber Shadow

iCrewPlay.com

Cyber Shadow, il titolo Metroidvania 8 bit a scorrimento, è in arrivo con una versione Switch che ha già una data d'uscita. Vediamola.A group claiming to have data and tools from the major attack on US software firm SolarWinds is asking for $US1 million for the first batch.