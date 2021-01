Covid, “Urge evitare una diffusione incontrollata: 12 regioni mostrano l’Rt sopra la soglia dell’1” afferma Speranza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “C’è un drammatico mutamento dell’indice di rischio attribuito alle singole regioni: dodici regioni e province autonome sono ad alto rischio, otto sono a rischio moderato, di cui due in progressione a rischio alto nelle prossime settimane, e una sola regione è in questo momento a rischio basso. Quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente, abbiamo l’obbligo di prendere nuove misure, proporzionali al rischio di una diffusione incontrollata dell’epidemia”. E’ quanto affermato stamane alla Camera dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’ambito delle comunicazioni legate alle imminenti restrizioni con le quali arginare l’avanzata dell’emergenza coronavirus. Speranza: “Dopo sei settimane l’Rt di alcune regioni è tornato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “C’è un drammatico mutamento dell’indice di rischio attribuito alle singole: dodicie province autonome sono ad alto rischio, otto sono a rischio moderato, di cui due in progressione a rischio alto nelle prossime settimane, e una sola regione è in questo momento a rischio basso. Quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente, abbiamo l’obbligo di prendere nuove misure, proporzionali al rischio di unadell’epidemia”. E’ quantoto stamane alla Camera dal ministro della Salute, Roberto, nell’ambito delle comunicazioni legate alle imminenti restrizioni con le quali arginare l’avanzata dell’emergenza coronavirus.: “Dopo sei settimanedi alcuneè tornato ...

italiaserait : Covid, “Urge evitare una diffusione incontrollata: 12 regioni mostrano l’Rt sopra la soglia dell’1” afferma Speranza - serafinobandini : RT @smilingda: Urge una soluzione. La soluzione non esiste, non a breve termine. Ce la prendiamo con chiunque. Breve storia triste sul Cov… - smilingda : Urge una soluzione. La soluzione non esiste, non a breve termine. Ce la prendiamo con chiunque. Breve storia triste sul Covid - AlbertoCapitani : Mentre la politica litiga, l'emergenza lavoro si avvicina in modo inesorabile: Allarme-appello del Cnel: Il mercat… - italiaserait : Covid: urge accelerare, ”Apriamo alle vaccinazioni in farmacie e dai medici di famiglia” suggerisce Bassetti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Urge VIDEO | Coronavirus, Orlando insiste: "Palermitani incoscienti, urge subito zona rossa" PalermoToday Covid, “Urge evitare una diffusione incontrollata: 12 regioni mostrano l’Rt sopra la soglia dell’1” afferma Speranza

“C’è un drammatico mutamento dell’indice di rischio attribuito alle singole regioni: dodici regioni e province autonome sono ad alto rischio, otto sono a rischio moderato, di cui due in progressione a ...

Passaporto digitale: quali sono gli Stati che vorrebbero istituirlo

Grecia, Regno Unito e Danimarca starebbero pensando a un passaporto sanitario digitale per permettere la ripresa del turismo e dei viaggi.

“C’è un drammatico mutamento dell’indice di rischio attribuito alle singole regioni: dodici regioni e province autonome sono ad alto rischio, otto sono a rischio moderato, di cui due in progressione a ...Grecia, Regno Unito e Danimarca starebbero pensando a un passaporto sanitario digitale per permettere la ripresa del turismo e dei viaggi.