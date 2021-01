“Ci mancherai” Lutto nel cast di Beverly Hills 90210

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La generazione dei millennial quasi certamente non sa di cosa parliamo se diciamoo General Hospital, ma queste due serie televisive hanno qualcosa in comune, o meglio qualcuno: John Reilly. L’annuncio della scomparsa L’attore è scomparso il 9 gennaio all’età di 84 anni e la notizia è stata data dalla figlia Caitlin, anche lei attrice, che ne ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram attraverso una commovente foto che la ritrae piccola tra le braccia del padre accompagnata dalle parole John Henry Matthew Reilly, meglio conosciuto come Jack. La luce più brillante del mondo si è spenta. Immaginate la migliore persona al mondo. E adesso immaginate che quella persona sia stata vostro padre. Sono così grata che lui fosse mio padre. Sono così grata che lui sia stato mio padre. Sono così grata di averlo amato. ...

