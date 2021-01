Bonus 110%, abbattere la barriere agevola l’installazione di ascensori (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La manovra finanziaria ha introdotto la maxi detrazione per i lavori di eliminazione degli ostacoli architettonici: lo sconto è stato esteso all’installazione di elevatori e montacarichi Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La manovra finanziaria ha introdotto la maxi detrazione per i lavori di eliminazione degli ostacoli architettonici: lo sconto è stato esteso aldi elevatori e montacarichi

FedericoDinca : Circa 1700 interventi per oltre 200 milioni di euro. Questi sono i numeri del Super bonus 110% per lavori di effici… - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Qui tutto sul #bonuscasa - crescenzi_gian : Grazie all’operazione NWG 110 SENZA PENSIERI, non dovrai pensare a nulla poiché NWG si occuperà di tutti i passaggi… - Frances64011067 : @soniabetz1 Se Renzi fa saltare il bonus 110 giuro lo vado a prendere a pedate nel sedere. - censore1234 : @AlbertoBagnai I costruttori.. Con il 110% di bonus -