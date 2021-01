Vincite per 2 milioni d’euro: ma il furbetto con il sussidio statale non dichiara (Di martedì 12 gennaio 2021) Solita storia, soliti escamotage per continuare a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza ad oltranza. E’ già successo, succede, e succederà ancora, molte volte. I furbetti del reddito di cittadinanza sono sempre pronti ad inventarsene una pur di continuare a percepire il tanto agognato sussidio statale. Stavolta è successo a Rimini, dove un fortunato giocatore d’azzardo, specialista in giochi on line, ha guadagnato la bellezza di 2 milioni di euro, giocando su più conti di gioco attraverso il web. Giocatore molto fortunato. Il problema è nato quando si è scoperto che, non solo l’uomo non aveva dichiarato tali consistenti Vincite, risultando ancora, di fatto disoccupato, ma proprio per questo, il fortunato giocatore, percepiva il tanto sospirato reddito di cittadinanza, ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) Solita storia, soliti escamotage per continuare a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza ad oltranza. E’ già successo, succede, e succederà ancora, molte volte. I furbetti del reddito di cittadinanza sono sempre pronti ad inventarsene una pur di continuare a percepire il tanto agognato. Stavolta è successo a Rimini, dove un fortunato giocatore d’azzardo, specialista in giochi on line, ha guadagnato la bellezza di 2di euro, giocando su più conti di gioco attraverso il web. Giocatore molto fortunato. Il problema è nato quando si è scoperto che, non solo l’uomo non avevato tali consistenti, risultando ancora, di fatto disoccupato, ma proprio per questo, il fortunato giocatore, percepiva il tanto sospirato reddito di cittadinanza, ...

