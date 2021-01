Ultime Notizie Roma del 12-01-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus astrazeneca chiesto l’autorizzazione per il vaccino ha già ricevuto il via libera dalle autorità britanniche il 30 dicembre ed è stato autorizzato anche in via Argentina Repubblica Dominicana Salvador mestiche Marocco per Wonderland in una buona notizia una volta che il vaccino avrà ricevuto un parere scientifico positivo lavoreremo a tutta velocità per autorizzare l’uso in Europa recovery Plan a me la maggioranza l’okay da Renzi il piano prevede spese investimenti fino a 310 miliardi di euro in serata è previsto il Consiglio dei Ministri per gli ultimi aggiustamenti anche Renzi da via libera Orlando del PD è passata la nostra linea dice Azzurrina Uno Mattina su Rai Uno dei Ristori formative la data è che la lunga e crea disuguaglianze dice la ministra dell’Istruzione ...