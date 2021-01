Treu | Ripensare welfare per far ripartire economia in sicurezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Labitalia) - “Una delle condizioni per faril motore dell'inil. La pandemia, infatti, ha messo in evidenza non poche falle nel nostro sistema di protezione sociale, sia negli ammortizzatori (cig e Naspi) nonostante la riforma del 2015 avesse provveduto a una loro estensione, sia nel più recente reddito di cittadinanza che doveva fornire un aiuto economico alle fasce disagiate di popolazione attiva e aiutare quelli abili al lavoro a trovare occupazione”. Lo ha detto il presidente del Cnel Tiziano, oggi nel corso della presentazione del XXII Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione del Cnel, a cui sono intervenuti Nunzia Catalfo, ministra per il lavoro e le politiche sociali, Stefano Scarpetta, director for ...