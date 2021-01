Scudetto: Inter e Juventus favorite per i bookmaker, terzo incomodo il Milan (Di martedì 12 gennaio 2021) Il decimo tricolore consecutivo della Juventus è tornato a bassa quota, 2,75. Solo l'Inter, che ha sorpassato da qualche settimana proprio la Juve come favorita numero uno, ha una valutazione migliore, a 2,50 Leggi su firenzepost (Di martedì 12 gennaio 2021) Il decimo tricolore consecutivo dellaè tornato a bassa quota, 2,75. Solo l', che ha sorpassato da qualche settimana proprio la Juve come favorita numero uno, ha una valutazione migliore, a 2,50

