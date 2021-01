Ristori: Bellanova e Bonetti, ‘perché no cdm su scostamento a primi gennaio?’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di Italia Viva, nel Consiglio dei Ministri ancora in corso “le due ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti avrebbero chiesto conto del fatto che nei primissimi giorni dell’anno non si sia provveduto ad approvare uno scostamento di bilancio che avrebbe permesso di mettere oggi in sicurezza i Ristori per le aziende colpite dalle chiusure natalizie decise il 23 dicembre”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di Italia Viva, nel Consiglio dei Ministri ancora in corso “le due ministre Teresaed Elenaavrebbero chiesto conto del fatto che neissimi giorni dell’anno non si sia provveduto ad approvare unodi bilancio che avrebbe permesso di mettere oggi in sicurezza iper le aziende colpite dalle chiusure natalizie decise il 23 dicembre”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Ristori: Bellanova e Bonetti da Iv ok scostamento e sostegni per chiusure - #Ristori: #Bellanova #Bonetti - pietro_busacca : RT @mpiacenonaver1: Bonetti,Bellanova annunciano l' astensione... #TeamCiaone Mo vi votiamo i ristori... poi ve la vedete tra grillopiddio… - laura_ceruti : RT @mpiacenonaver1: Bonetti,Bellanova annunciano l' astensione... #TeamCiaone Mo vi votiamo i ristori... poi ve la vedete tra grillopiddio… - TV7Benevento : Ristori: Bellanova e Bonetti, 'da Iv ok scostamento e sostegni per chiusure'... - TV7Benevento : Ristori: Bellanova e Bonetti, 'perché no cdm su scostamento a primi gennaio?'... -