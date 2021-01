Raid punitivo per un commento su TikTok: madre e figlie aggrediscono una donna con una mazza (Di martedì 12 gennaio 2021) Un commento non gradito ad una foto che avevano postato su TikTok ha acceso gli animi di una donna di 47 anni e delle sue tre figlie di 24, 26 e 28, che a Catania hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti di una donna di 39 anni abitante nel Villaggio Sant’Agata. Qui, dopo averle danneggiato l’auto a colpi i mazza da baseball, l’hanno fatta scendere per strada e l’hanno aggredita. Una telefonata al 112 ha fatto intervenire i carabinieri, che hanno denunciato madre e figlie per lesioni personali e danneggiamento in concorso ed hanno anche contestato loro la violazione delle norme emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Unnon gradito ad una foto che avevano postato suha acceso gli animi di unadi 47 anni e delle sue tredi 24, 26 e 28, che a Catania hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti di unadi 39 anni abitante nel Villaggio Sant’Agata. Qui, dopo averle danneggiato l’auto a colpi ida baseball, l’hanno fatta scendere per strada e l’hanno aggredita. Una telefonata al 112 ha fatto intervenire i carabinieri, che hanno denunciatoper lesioni personali e danneggiamento in concorso ed hanno anche contestato loro la violazione delle norme emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus.

