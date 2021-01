Meteo al 27 Gennaio: verso i giorni i più freddi dell’anno, la Merla (Di martedì 12 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Le condizioni Meteo climatiche si mantengono fortemente invernali su tutte le nostre regioni. Dopo un temporaneo rialzo delle temperature, il freddo è tornato a farsi sentire sostenuto da quel che resta dell’incredibile tempesta che ha investito la Penisola Iberica e che ha portato ingenti nevicate persino sul Nord Africa. A livello barico stiamo assistendo a una graduale ricollocazione delle strutture di Alta e Bassa Pressione sullo scacchiere continentale, ben presto osserveremo l’Anticiclone delle Azzorre portarsi sull’Europa occidentale mentre su quella orientale affluire un’enorme massa d’aria gelida di natura continentale. Gelo che in un primo momento lambirà le nostre regioni, soprattutto quelle adriatiche e del Sud, implementando presumibilmente qualche nevicata a bassissima quota. Il ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15Le condizioniclimatiche si mantengono fortemente invernali su tutte le nostre regioni. Dopo un temporaneo rialzo delle temperature, il freddo è tornato a farsi sentire sostenuto da quel che resta dell’incredibile tempesta che ha investito la Penisola Iberica e che ha portato ingenti nevicate persino sul Nord Africa. A livello barico stiamo assistendo a una graduale ricollocazione delle strutture di Alta e Bassa Pressione sullo scacchiere continentale, ben presto osserveremo l’Anticiclone delle Azzorre portarsi sull’Europa occidentale mentre su quella orientale affluire un’enorme massa d’aria gelida di natura continentale. Gelo che in un primo momento lambirà le nostre regioni, soprattutto quelle adriatiche e del Sud, implementando presumibilmente qualche nevicata a bassissima quota. Il ...

