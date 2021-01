Italia Viva stringe l'assedio al governo, e Zingaretti evoca le elezioni (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - Italia Viva stringe l'assedio a Giuseppe Conte, il segretario del Pd Nicola Zingaretti evoca le elezioni anticipate: la tensione attorno al governo sembra ormai a un punto critico, quando mancano poche ore al Consiglio dei ministri che dovrebbe dare il via libery al Recovery Plan. “Il fatto politico di oggi è che Conte, sfidando Italia Viva, ha detto di NO all'ipotesi Conte Ter. Contento lui, contenti tutti”, scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva. E per Zingaretti, "verso le elezioni, spesso, ci si rotola contro". Certo, spetta sempre al Presidente della Repubblica, scegliere quale strada prendere in caso di crisi. ... Leggi su agi (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI -l'a Giuseppe Conte, il segretario del Pd Nicolaleanticipate: la tensione attorno alsembra ormai a un punto critico, quando mancano poche ore al Consiglio dei ministri che dovrebbe dare il via libery al Recovery Plan. “Il fatto politico di oggi è che Conte, sfidando, ha detto di NO all'ipotesi Conte Ter. Contento lui, contenti tutti”, scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di. E per, "verso le, spesso, ci si rotola contro". Certo, spetta sempre al Presidente della Repubblica, scegliere quale strada prendere in caso di crisi. ...

meb : Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al s… - lucatelese : Quindi Italia viva chiede due ministeri: uno per La Boschi e uno per Rosato. Com il 3% (abbondando) avere quattro m… - lucatelese : @@@@@@@@@ Conte mette con le spalle al muro Renzi: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi in piena pandemia… - serenel14278447 : La partita di Conte per isolare l’ex premier. Stasera in Cdm la contromossa di Renzi? - ariete8aprile : RT @meb: Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle… -