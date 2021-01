India | al Covid si aggiunge l’influenza aviaria | chiusi zoo e mercati

(Di martedì 12 gennaio 2021)diventa un motivo di preoccupazione in più per l’reduce da un 2020 drammatico per via delInzoo e, mercato della carne al… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #India: dilaga l'influenza #aviaria, Delhi chiude zoo e mercati. Sabato il Paese avvierà la campagna di… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #India: dilaga l'influenza #aviaria, Delhi chiude zoo e mercati. Sabato il Paese avvierà la campagna di #vaccinazione ant… - infoitsalute : Dove vengono prodotti i vaccini del Covid-19? Il caso dell'India - Info Data - esalazarg : RT @24infodata: Dove vengono prodotti i vaccini del Covid-19? Il caso dell’India - Nova24Tec : Dove vengono prodotti i vaccini del Covid-19? Il caso dell’India -

Ultime Notizie dalla rete : India Covid

Il Sole 24 ORE

L’Influenza aviaria diventa un motivo di preoccupazione in più per l’India reduce da un 2020 drammatico per via del Covid ...Mentre nel mondo intero circola il Coronavirus, in India è scoppiata l’influenza aviaria. I casi del morbo sono stati confermati in nove stati ed ora l’allarme è arrivato anche a Delhi. Come riporta ...