Dakar 2021, la tappa di oggi: orario, percorso, programma, tv della Neom-Neom (Di martedì 12 gennaio 2021) Si entra sempre più nel vivo della Dakar 2021. Abbiamo ormai imboccato la fase cruciale e decisiva della corsa più dura del mondo, e lo stage odierno non sarà da meno. La nona tappa, la Neom-Neom, che che si svolgerà quest’oggi, martedì 12 gennaio, sarà una sorta di anello con 579 km totali e 465 km di prove speciali. La partenza è fissata a Neom, sulle sponde del Mar Rosso, e la carovana vi tornerà dopo avere effettuato un lungo cerchio, passando per la zona di Tabuk, fino poi a risalire verso la zona di Jabalash Shifa, quindi si punterà nuovamente verso il Mar Rosso per giungere ad Ash Shaykh Humayd, prima di tornare verso sud per arrivare a Neom. ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Si entra sempre più nel vivo. Abbiamo ormai imboccato la fase cruciale e decisivacorsa più dura del mondo, e lo stage odierno non sarà da meno. La nona, la, che che si svolgerà quest’, martedì 12 gennaio, sarà una sorta di anello con 579 km totali e 465 km di prove speciali. La partenza è fissata a, sulle sponde del Mar Rosso, e la carovana vi tornerà dopo avere effettuato un lungo cerchio, passando per la zona di Tabuk, fino poi a risalire verso la zona di Jabalash Shifa, quindi si punterà nuovamente verso il Mar Rosso per giungere ad Ash Shaykh Humayd, prima di tornare verso sud per arrivare a. ...

