Concorsi Comune Trapani, 18 posti per diplomati e laureati: c’è un bando per soli titoli (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto con nuove opportunità a tempo determinato e indeterminato per lavorare negli Enti Locali. Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio sono stati pubblicati i bandi dei Concorsi Comune Trapani per le seguenti posizioni e numero di posti: 1 istruttore direttivo informatico a tempo pieno e indeterminato; 4 istruttori direttivi amministrativi a tempo pieno e indeterminato; 4 istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e indeterminato; 2 istruttori direttivi contabili a tempo pieno e indeterminato; 1 giornalista pubblico a tempo indeterminato e parziale di venti ore settimanali; 6 istruttori di Polizia Municipale per un anno, da assumere con contratto di formazione e lavoro. Possono partecipare sia diplomati che laureati. Le domande devono essere inviate entro il 4 ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto con nuove opportunità a tempo determinato e indeterminato per lavorare negli Enti Locali. Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio sono stati pubblicati i bandi deiper le seguenti posizioni e numero di: 1 istruttore direttivo informatico a tempo pieno e indeterminato; 4 istruttori direttivi amministrativi a tempo pieno e indeterminato; 4 istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e indeterminato; 2 istruttori direttivi contabili a tempo pieno e indeterminato; 1 giornalista pubblico a tempo indeterminato e parziale di venti ore settimanali; 6 istruttori di Polizia Municipale per un anno, da assumere con contratto di formazione e lavoro. Possono partecipare siache. Le domande devono essere inviate entro il 4 ...

Con 354 like a vincere il concorso social "L’Albero più Bello" promosso dal comune di Pratovecchio Stia, è stato il negozio Zanchini Moda di Pratovecchio, seguito dal Bar Centrale che ha ottenuto 258 ...

Il sindaco: presto piano assunzioni in Comune

Pensionamenti e trasferimenti, ad oggi il Comune di Pizzighettone si trova nella situazione di dover presto integrare diverse figure. "Presenteremo il piano delle assunzioni, del resto questo è proped ...

Con 354 like a vincere il concorso social "L’Albero più Bello" promosso dal comune di Pratovecchio Stia, è stato il negozio Zanchini Moda di Pratovecchio, seguito dal Bar Centrale che ha ottenuto 258 ...Pensionamenti e trasferimenti, ad oggi il Comune di Pizzighettone si trova nella situazione di dover presto integrare diverse figure. "Presenteremo il piano delle assunzioni, del resto questo è proped ...