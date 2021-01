Carmen Di Pietro: "Covid? Un calvario"/ "Sono furiosa! Ho seguito tutte le regole..." (Di martedì 12 gennaio 2021) Carmen Di Pietro, in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, parla del Covid e di come ha affrontato finora il virus Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)Di, in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, parla dele di come ha affrontato finora il virus

gossipblogit : Carmen Di Pietro positiva al Covid-19: “Sono arrabbiata con me stessa” (video) - Notiziedi_it : Carmen Di Pietro a Pomeriggio 5: “Ho scoperto di essere positiva al Covid-19 per colpa del nervo sciatico” | Video … - Antonie21134088 : @pomeriggio5 Carmen di Pietro positiva al covid... madre.... Ok dalla sciatica?? - Iam_LoKkiA : La figlia di Carmen di Pietro (positiva al covid) per andare in bagno e non essere contagiata salta dalla finestra… - pomeriggio5 : Carmen Di Pietro positiva al #Covid: 'Tutto è iniziato con un dolore alla gamba' #Pomeriggio5 -