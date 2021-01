Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021)11 GENNAIOORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, PRIME CODE PER TRAFFICO INTENSO DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24 IL TRASPORTO MARITTIMO SULLA LINEA FORMIA-PONZA LA CORSA NAVE DELLE ORE 08.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09.00 INFINE, EMERGENZA SANITARIA E TRASPORTO PUBBLICO POTENZIATO IL PIANO DEI TRASPORTI DI CONCERTO TRAE ...