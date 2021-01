Una petizione per 'salvare' il parco Ticinello: 'Deve rimanere rurale, non è un giardino' (Di martedì 12 gennaio 2021) Una petizione affinché il parco Ticinello non cambi. Niente percorsi in calcestre, niente led e nessun abbattimento degli alberi cresciuti in modo 'disordinato' nel corso degli anni. È quanto chiede ... Leggi su milanotoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Unaaffinché ilnon cambi. Niente percorsi in calcestre, niente led e nessun abbattimento degli alberi cresciuti in modo 'disordinato' nel corso degli anni. È quanto chiede ...

dalilamas2 : Dopo questa infelice insinuazione su Zenga, chiedo ufficialmente se esiste una qualche petizione per chiedere un al… - sbronzodiriace_ : @ToniaPeluso @neodie Io direi di aprire una petizione per farti lavorare al prossimo gf, voglio sentirti durante il… - paixale1982 : Lancerei una petizione: Firma qui per far rimanere la Gregoraci a Montecarlo #sovip #gfvip - Michele72313267 : Possiamo metterci d'accordo per firmare una petizione per far dimettere signorini come conduttore del Grande Fratel… - moldoveanuFlor7 : @FilippoTurati5 Salvjni ha bloccato 99% persone , e si lamenta proprio lui ?????? , io non ho mai scritto nei suoi pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Una petizione Una petizione per "salvare" il parco Ticinello: "Deve rimanere rurale, non è un giardino" MilanoToday.it Isola Capo Rizzuto, petizione del sindaco per apertura pomeridiana dell’ufficio postale

Il primo cittadino aveva già diffidato Poste Italiane per i continui disservizi registrati: «È impensabile fornire un servizio ad una cittadina di 18mila abitanti con poche ore di apertura giornaliera ...

Francesco Boscheri avalla la petizione delle associazioni studentesche della Tuscia per riapertura di biblioteche e aree studio

NewTuscia – VITERBO – “La petizione lanciata dalle associazioni studentesche della Tuscia per riaprire biblioteche e aule studio è una ...

Il primo cittadino aveva già diffidato Poste Italiane per i continui disservizi registrati: «È impensabile fornire un servizio ad una cittadina di 18mila abitanti con poche ore di apertura giornaliera ...NewTuscia – VITERBO – “La petizione lanciata dalle associazioni studentesche della Tuscia per riaprire biblioteche e aule studio è una ...