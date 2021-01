Un Posto al Sole, addio ad un volto storico: c’è l’annuncio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un addio pesante ed inaspettato nella soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole, un volto storico dà la conferma Un Posto al Sole è una delle soap opera italiane più longeve: in onda dal 1996 è arrivato alla sua ventiquattresima stagione quest’anno. Ambientata a Napoli, è una delle poche che rispecchia gioie e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Unpesante ed inaspettato nella soap opera di Rai 3 Unal, undà la conferma Unalè una delle soap opera italiane più longeve: in onda dal 1996 è arrivato alla sua ventiquattresima stagione quest’anno. Ambientata a Napoli, è una delle poche che rispecchia gioie e L'articolo proviene da Inews.it.

giovannizambito : - salsaudade : il modo in cui guardare Beautiful, Una Vita e Un posto al sole mi rende felice - Ginko_21 : @NinaSoldano Attendiamo tutti il tuo ritorno, speriamo che sia solo una pausa breve come accaduto per altri persona… - simoventurini1 : RT @Nonha_stata: Non ci vuole una laurea in scienze politiche per capire che tutti quelli che remano a favore della crisi di governo aspira… - zazoomblog : Un posto al sole Nina Soldano rompe il silenzio dopo la partenza del suo personaggio: tutta la verità - #posto… -