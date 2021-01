Tg Lazio | edizione dell’11 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Lunedì di protesta per le scuole di Roma. Centinaia di studenti hanno messo in atto una serie di azioni dimostrative davanti alle scuole per spiegare le ragioni dello sciopero dalla Didattica a distanza e per chiedere un rientro in sicurezza al più presto. Non piacciono i doppi orari di ingresso fissati dalla Prefettura, né agli studenti né ai docenti. Striscioni, cori e slogan anche davanti il ministero dell'Istruzione. Gli istituti superiori ripartiranno in presenza il 18 gennaio, come da ordinanza regionale, ma non è escluso un ennesimo rinvio a causa dell'aumento dei contagi per Covid.