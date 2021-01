Supercoppa Juventus Napoli | retroscena | “De Laurentiis ha chiesto il rinvio”

(Di lunedì 11 gennaio 2021)– Calendario fitto per lache tra campionato e Coppa Italia, dovrà giocare laItaliana contro ildi Rino Gattuso. Dopo ildel match di campionato, partenopei e azzurri si sfidano inItaliana (o PS5 Supercup). Spunta una nuova indiscrezione però su Deche avevaildella sfida., Devoleva ilMercoledì prossimo, 20 gennaio, al Mapei Stadiumsi sfideranno per il primo trofeo stagionale. Ma stando a quanto riportato da ‘RadioLe ...

juventusfc : #SupercoppaFemminile, day after @JuventusFCWomen ?? Le interviste ?? - juventusfc : SI PARTE! FORZA BIANCONERE, #FINOALLAFINE! MATCH LIVE su @JuventusTV ?? - SkySport : SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE ?? FINAL FOUR ?? ? JUVENTUS-FIORENTINA 2-0 Risultato finale ? ? #Bonansea (39') ?… - NCN_it : RADIO PUNTO NUOVO – #DELAURENTIIS AVEVA CHIESTO DI RINVIARE LA #SUPERCOPPA CONTRO LA #JUVENTUS, ECCO IL RETROSCENA… - zazoomblog : De Laurentiis voleva rinviare la Supercoppa: Juventus-Napoli è un calvario - #Laurentiis #voleva #rinviare -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Juventus

Vuoi avvicinarti al mondo della Serie A TIMVISION e vincere una borsa di studio per allenarti con le tue calciatrici preferite? Scarica l’App ‘One of Us’ e dimostra cosa sai fare ...Dopo il rinvio del match di campionato, partenopei e azzurri si sfidano in Supercoppa Italiana (o PS5 Supercup). Spunta una nuova indiscrezione però su De Laurentiis che aveva chiesto il rinvio della ...