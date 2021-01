Scuole chiuse, la ministra Azzolina: “La didattica a distanza non funziona più” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ammette che la didattica a distanza non funziona più. “Oggi la didattica a distanza non può più funzionare. È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco bene le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui”. Scuole superiori chiuse: solo tre Regioni riaprono Rientro in classe oggi per il 50% degli studenti delle secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta, dell’Abruzzo e della Toscana. Ma tutti gli altri restano a casa: e le proteste degli studenti aumentano. La ministra spiega al programma Tutti in classe su Radio Rai 1: “I ragazzi hanno bisogno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ladell’Istruzione, Lucia, ammette che lanonpiù. “Oggi lanon può piùre. È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco bene le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui”.superiori: solo tre Regioni riaprono Rientro in classe oggi per il 50% degli studenti delle secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta, dell’Abruzzo e della Toscana. Ma tutti gli altri restano a casa: e le proteste degli studenti aumentano. Laspiega al programma Tutti in classe su Radio Rai 1: “I ragazzi hanno bisogno ...

EmilioCarelli : ??DA NON PERDERE OGGI! @AzzolinaLucia sul @Corriere “Alcuni presidenti di regione non si rendono conto che chiudend… - rubio_chef : Riflessioni a tavola. Mi madre: i pischelli se menano pe strada perché è tutto chiuso; forse vogliono attirare l’at… - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - ivndb : @OrioliPaolo @repubblica La deroga per la caccia? E scuole chiuse? Ma che paese siamo? Abbiamo un po'perso di vista la priorità? - paoloangeloRF : “ tenere le scuole chiuse é la più grande sconfitta di una società il problema è gli assembramenti fuori , è il si… -