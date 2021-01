Lo strano caso del mobility manager | storia di un fallimento italiano

Leggi su wired

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: Henry & Co. / Unsplash)Poco più di trecentoattivi a Roma, 180 a Milano, 40 a Bologna. Questo è il risultato dell’indagine condotta per Wired da Salvatore Di Dio, Ilaria Marino ed Emilia Pardi su una delle figure su cui le istituzioni italiane hanno puntato maggiormente, anche in tempi recentissimi col decreto rilancio: il responsabile della mobilità di aziende e istituti anche pubblici (come le scuole) è un ruolo nuovo ma non troppo, in Italia, che solo di recente però è diventato di importanza capitale per il sistema sociale e produttivo del nostro paese. Se la strada per uscire dalla pandemia passa per la ricerca di un equilibrio tra normalità e contenimento del contagio, il trasporto pubblico non può che essere al centro del dibattito. Ma la strada è ancora lunga. Va detto subito che la politica, per una volta, non è ...