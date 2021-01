Ivermectina

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Una nuova ricerca britannica ha esaminato e riunito i dati di un’ampia gamma di studi internazionali – tra cui Argentina, Bangladesh, Iran, Pakistan, Spagna, Egitto, India e Stati Uniti – e ha scoperto che il medicinale antiparassitario Ivermectin non solo riduce le morti per COVID 19, ma può essere utilizzato per proteggere medici e infermieri – così come altri che hanno avuto “contatti” con persone colpite – dall’infezione. Il rapporto è stato pubblicato la scorsa settimana da una società di ricerca medica indipendente con sede nel Regno Unito, la Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd (E-BMC). La ricerca è stata condotta per supportare le recenti scoperte del dottor Pierre Kory e degli esperti clinici della Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) negli Stati Uniti. I medici di tutto il mondo stanno ora lavorando insieme per aumentare la consapevolezza di questo ...