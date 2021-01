Grande Fratello Vip, Andrea Zenga consola Stefania: “Sei importante, non voglio vederti giù” (Di lunedì 11 gennaio 2021) A seguito della lita tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi nella casa alcuni equilibri hanno vacillato. A prendere le difese di Stefania e a darle coraggio a seguito dello scontro con Zorzi è stato Andrea Zenga. L’ex Temptation Island ha avuto parole affettuose per Orlando, facendole capire quanto sia importante per la casa. Un punto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 11 gennaio 2021) A seguito della lita traOrlando e Tommaso Zorzi nella casa alcuni equilibri hanno vacillato. A prendere le difese die a darle coraggio a seguito dello scontro con Zorzi è stato. L’ex Temptation Island ha avuto parole affettuose per Orlando, facendole capire quanto siaper la casa. Un punto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - vixualizer : RT @tinyseulgis: “Adua è entrata che studiava teologia, esce alcolista e lesbica.” FRASE ICONA DI QUESTO GRANDE FRATELLO ?????? #rosmello h… - besidetoalice : RT @w0meninfilm: x: “basta con questi teatrini amici non è un reality show” io che vorrei facessero la diretta in casetta come al grande f… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Andrea Zenga minaccia: “Se mio padre viene qui mi inc***o” Il Fatto Quotidiano I due influencer hanno avuto un pesante battibecco dopo la festa brasiliana

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. Ormai, dopo più di 120 giorni di gioco, gli equilibri precari sembrano essere saltati. In particolare, per Tommaso Zorzi non sono giotni molto semplici.

Grande Fratello Vip, Andrea Zenga consola Stefania: “Sei importante, non voglio vederti giù”

A seguito della lita tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi nella casa alcuni equilibri hanno vacillato. A prendere le difese di ...

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. Ormai, dopo più di 120 giorni di gioco, gli equilibri precari sembrano essere saltati. In particolare, per Tommaso Zorzi non sono giotni molto semplici.A seguito della lita tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi nella casa alcuni equilibri hanno vacillato. A prendere le difese di ...