Dpcm anti covid | bar chiusi ancora dalle 18 in poi E non più di due persone a casa di parenti e amici

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Misure molto restrittive anche nel nuovoche sta prendendo forma a Palazzo Chigi: Il governo conferma di voler mantenere il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18. La scelta sarebbe stata ribadita nel corso della riunione con le regioni nel quale sono state illustrate anche le altre misure

Agenzia_Ansa : Nuovo #Dpcm, stop agli spostamenti e stretta anti-movida. Le misure previste dal 16 gennaio #ANSA #covid

L’incontro tra governo e regioni sulle misure del nuovo Dpcm ha fatto seguito a quello, che si è tenuto domenica 10 gennaio, tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze politiche che ...Le novità nel nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio comprendono il divieto di spostamenti tra Regioni anche se in zona gialla, nuovi limiti per i bar e la zona bianca ...