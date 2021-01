Donne sull’altare, «cambiare perché non cambi nulla» (Di martedì 12 gennaio 2021) Papa Francesco modifica il Codice di diritto canonico e apre alle Donne l’accesso ai ministeri del lettorato (la proclamazione delle letture durante le messe) e dell’accolitato (la distribuzione delle ostie consacrate). Ma contestualmente ribadisce: il sacerdozio femminile non esiste, resta vietato. Si tratta della regolamentazione giuridica di una prassi già in vigore da tempo. In molte comunità cattoliche, infatti, le Donne leggono le letture dall’ambone durante le messe e, meno frequentemente, distribuiscono anche la comunione ai fedeli, accanto ai preti. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 12 gennaio 2021) Papa Francesco modifica il Codice di diritto canonico e apre allel’accesso ai ministeri del lettorato (la proclamazione delle letture durante le messe) e dell’accolitato (la distribuzione delle ostie consacrate). Ma contestualmente ribadisce: il sacerdozio femminile non esiste, resta vietato. Si tratta della regolamentazione giuridica di una prassi già in vigore da tempo. In molte comunità cattoliche, infatti, leleggono le letture dall’ambone durante le messe e, meno frequentemente, distribuiscono anche la comunione ai fedeli, accanto ai preti. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

