Volley, SuperLega: Trento sconfigge Monza, 12ma vittoria di fila! Verona espugna Cisterna (Di domenica 10 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la 18ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Trento ha sconfitto Monza pe 3-2 (25-16; 20-25; 25-17; 20-25; 15-13) dopo 121 minuti di autentica battaglia tra le due squadre più in forma del momento: i dolomitici infilano la 12ma vittoria consecutiva, i brianzoli si fermano dopo sette successi. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono sempre terzi con 4 punti di vantaggio su Vibo Valentia e 4 di ritardo da Civitanova (ma la Lube ha giocato un incontro in meno). Gli ospiti si femano, ma restano sempe al quinto posto (27 punti come Piacenza, ma hanno giocato una partita in meno rispetto agli emiliani). A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Nimir Abdel-Aziz (25 punti, 4 muri, 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la 18ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha sconfittope 3-2 (25-16; 20-25; 25-17; 20-25; 15-13) dopo 121 minuti di autentica battaglia tra le due squadre più in forma del momento: i dolomitici infilano laconsecutiva, i brianzoli si fermano dopo sette successi. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono sempre terzi con 4 punti di vantaggio su Vibo Valentia e 4 di ritardo da Civitanova (ma la Lube ha giocato un incontro in meno). Gli ospiti si femano, ma restano sempe al quinto posto (27 punti come Piacenza, ma hanno giocato una partita in meno rispetto agli emiliani). A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Nimir Abdel-Aziz (25 punti, 4 muri, 4 ...

elena_milanese : RT @PowervolleyMI: ?? l 2° SET ?? ? E' una Milano mai doma, che soffre, ricuce ed attacca e con Maar chiude per il 32-30. ?? ? #Superlega #M… - ykichan : RT @PowervolleyMI: ?? l 2° SET ?? ? E' una Milano mai doma, che soffre, ricuce ed attacca e con Maar chiude per il 32-30. ?? ? #Superlega #M… - 0310azuki : RT @PowervolleyMI: ?? l 2° SET ?? ? E' una Milano mai doma, che soffre, ricuce ed attacca e con Maar chiude per il 32-30. ?? ? #Superlega #M… - poemofyuki : RT @PowervolleyMI: ?? l 2° SET ?? ? E' una Milano mai doma, che soffre, ricuce ed attacca e con Maar chiude per il 32-30. ?? ? #Superlega #M… - sto_yu_ki_eme : RT @PowervolleyMI: ?? l 2° SET ?? ? E' una Milano mai doma, che soffre, ricuce ed attacca e con Maar chiude per il 32-30. ?? ? #Superlega #M… -