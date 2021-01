VIDEO/ Benevento Atalanta (1-4): gol e highlights, la Dea torna in corsa Champions (Di domenica 10 gennaio 2021) VIDEO Benevento Atalanta (risultato 1-4) gol e highlights, 17^ giornata Serie A. Gian Piero Gasperini sempre più su: "Campionato livellato verso l'alto, ma ci siamo anche noi". Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)(risultato 1-4) gol e, 17^ giornata Serie A. Gian Piero Gasperini sempre più su: "Campionato livellato verso l'alto, ma ci siamo anche noi".

Atalanta_BC : ?? Il nostro 11 titolare! ???? Our #StartingXI to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #BeneventoAtalanta… - SkySport : ?? LA MAGIA DI RAFAEL LEAO ? Il portoghese batte Montipo in uscita ? Il Milan vince anche a Benevento e resta in tes… - Fprime86 : RT @SkySport: 'TIRO DI MURIELLL?? Gol pazzesco di un giocatore pazzesco?' ? All'86 Muriel colpisce: Ilicic riparte, il colombiano segna col… - SkySport : 'TIRO DI MURIELLL?? Gol pazzesco di un giocatore pazzesco?' ? All'86 Muriel colpisce: Ilicic riparte, il colombiano… - infoitsport : Gol Muriel, destro a giro pazzesco in Benevento-Atalanta: la rete è da impazzire! [VIDEO] -