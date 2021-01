The Elder Scrolls V: Skyrim in co-op locale splitscreen è un sogno che si avvera grazie a una nuova mod (Di domenica 10 gennaio 2021) Nucleus co-op è una speciale mod che trasforma i giochi PC in titoli multiplayer locale con splitscreen. Quella stessa mod, da oggi, è compatibile con Skyrim Together, una famosa mod per introdurre la cooperativa nell'open world di Bethesda. Con l'introduzione di Skyrim nella libreria Nucleus, ora è finalmente possibile giocare in due sullo stesso computer e con schermo condiviso. Sul subreddit ufficiale è possibile leggere tutte le istruzioni necessarie per far partire la mod in questione e state tranquilli, è tutto molto semplice. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021) Nucleus co-op è una speciale mod che trasforma i giochi PC in titoli multiplayercon. Quella stessa mod, da oggi, è compatibile conTogether, una famosa mod per introdurre la cooperativa nell'open world di Bethesda. Con l'introduzione dinella libreria Nucleus, ora è finalmente possibile giocare in due sullo stesso computer e con schermo condiviso. Sul subreddit ufficiale è possibile leggere tutte le istruzioni necessarie per far partire la mod in questione e state tranquilli, è tutto molto semplice. Leggi altro...

