Stefano Accorsi, la confessione: “L’evento più doloroso” (Di domenica 10 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefano Accorsi, attore italiano, ha raccontato un doloroso evento del suo passato. Quella rottura che ha stravolto la sua vita. Stefano Accorsi questa sera sarà protagonista del film Baciami Ancora in onda su Cine 34. La pellicola diretta da Gabriele Muccino si avvale di un cast eccezionale: Accorsi, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Giorgio Leggi su youmovies (Di domenica 10 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., attore italiano, ha raccontato unevento del suo passato. Quella rottura che ha stravolto la sua vita.questa sera sarà protagonista del film Baciami Ancora in onda su Cine 34. La pellicola diretta da Gabriele Muccino si avvale di un cast eccezionale:, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Giorgio

suffragettecine : Stefano Accorsi - Antorco66 : @Emystarlight Si concordo. L’avevo vista recentemente ne L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e la ricordo an… - CaterinaPernic1 : @BarbaraColosimo Speriamo....anche perché sennò non si spiegherebbe come mai Ferzan abbia taggato in un suo post ig… - albetteraty : @gual89 @mikogat Serra Yilmaz, Stefano Accorsi e Margherita Buy confirmed. - madametaurus_ : Mamma mia raga io già vedo Ferzan mettere #CanYaman in ogni suo film insieme a Stefano Accorsi io LO SO ME LO SENTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Accorsi I vip che compiono 50 anni nel 2021: Stefano Accorsi DiLei Tv, i film di domenica sera: “Baciami ancora” e “Un marito ideale”

Cine34. La rete Mediaset imperniata sul cinema italiano propone stasera alle 21 uno dei successi di Gabriele Muccino quale "Baciami ancora", seguito del fenomeno "L'ultimo bacio" realizzato dieci anni ...

The Undoing: Matilda De Angelis e il segreto di quelle scene di nudo con Nicole Kidman

Matilda De Angelis, attrice italiana, ha inizialmente esordito in ambito musicale, incidendo un album nel 2014, all'età di 19 anni, ed esibendosi in ...

Cine34. La rete Mediaset imperniata sul cinema italiano propone stasera alle 21 uno dei successi di Gabriele Muccino quale "Baciami ancora", seguito del fenomeno "L'ultimo bacio" realizzato dieci anni ...Matilda De Angelis, attrice italiana, ha inizialmente esordito in ambito musicale, incidendo un album nel 2014, all'età di 19 anni, ed esibendosi in ...