Sci alpino, gare di Wengen a forte rischio. Focolaio di Covid-19

Ci potrebbero essere delle novità clamorose in merito alla tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile prevista a Wengen (Svizzera) dal 15 al 17 gennaio: in programma due discese venerdì e sabato e lo slalom domenica. Le prove sul Lauberhorn, infatti, sono a forte rischio per via della pandemia Covid-19, nonostante anche sulle nevi elvetiche l'evento si terrà senza pubblico e privo di qualunque manifestazione connessa. Come è noto, da martedì 12 gennaio gli uomini saranno impegnati nella delle tre prove di discesa, in vista delle gare veloci citate precedentemente, a precedere l'appuntamento tra i rapid gates. Il problema, come emerso nel corso della riunione dei capitani ad Adelboden, è l'aumento considerevole dei casi da Coronavirus nella zona interessata, tenuto conto che molti ...

