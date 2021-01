Parma-Lazio 0-0 | Match Live | Parte bene la Lazio

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - Laziosiamonoi : 4' - Pressing altissimo della #Lazio che spinge subito sull'acceleratore, il #Parma si difende con qualche affanno… - laziocrazia : 4' Quattro minuti ininterrotti di possesso Lazio, ma tiri uno solo, rimpallato. Prendiamo le misure per il contropi… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Lazio

Tutto pronto per Parma-Lazio, squadre in campo. Tra pochi istanti il fischio d'inizio. La Lazio per festeggiare i 121 anni di storia. Ma soprattutto per bissare il successo contro ...Match importanti questo pomeriggio sia in ottica Europa che in ottica salvezza. Alla Dacia Arena di Udine si giocherà Udinese-Napoli, al Tardini Parma-Lazio (i crociati ritrovano D’Aversa in panchina) ...