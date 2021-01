Indonesia, aereo caduto: localizzata la scatola nera (Di domenica 10 gennaio 2021) E' stata localizzata e recuperata la scatola nera del Boeing della compagnia Sriwijaya Air che collega Giacarta a Pontiana precipitato in mare con 62 persone a bordo. Lo riferiscono le autorità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) E' statae recuperata ladel Boeing della compagnia Sriwijaya Air che collega Giacarta a Pontiana precipitato in mare con 62 persone a bordo. Lo riferiscono le autorità ...

