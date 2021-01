Incidente a Zogno | sbalzato da furgone viene travolto da un altro mezzo | morto 66enne

(Di domenica 10 gennaio 2021)(Bergamo), 10 gennaio 2021 - Tragedia a, in provincia di Bergamo. Un uomo di 66 anni ha perso la vita in unstradale lungo la ex statale 470. Per cause ancora in fase di ...

SkyTG24 : Zogno, sbalzato da furgone che si ribalta: muore travolto dal mezzo - lorenteggio : #Zogno. #Incidente lungo la S. S. 470 ( #ValBrembana), deceduto 66enne -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Zogno

BergamoNews.it

Zogno (Bergamo), 10 gennaio 2021 - Tragedia a Zogno, in provincia di Bergamo. Un uomo di 66 anni ha perso la vita in un incidente stradale lungo la ex statale 470. Per cause ancora in fase di accertam ...Tragico incidente stradale all'alba di oggi, domenica 10 gennaio, a Zogno, in provincia di Bergamo. Un uomo è morto dopo che il furgone che stava guidando è finito fuori strada per cause da accertare, ...