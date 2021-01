Giselle su Rai 5 | la danza del romanticismo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 gennaio 2021) Se si pensa allaclassica, non si può non pensare a. Il balletto romantico per eccellenza, un vero e proprio capolavoro. Un ruolo virtuosistico che tutte letrici sognano di interpretare, ricco di adagi ed innocenza. Rai 5 ha creato, per le domeniche del mese di Gennaio, una programmazionedavvero ricca. Oggi è andato in onda, l’allestimento del Teatro Alla Scala di Milano del 2006, con Roberto Bolle e la grande Svetlana Zakharova. La ripresa della coreografia originale di Jean Coralli è un omaggio meraviglioso al repertorio classico dell’800. Le musiche di Adolph Adam sono la cornice perfetta al quadro d’amore ambientato nei boschi. Il corpo di ballo del Teatro Alla Scala, di una qualità che non può essere messa in discussione, ha accompagnato perfettamente i primi ...