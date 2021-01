Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' (Di domenica 10 gennaio 2021) 'L'aumento dei casi di pazienti Covid positivi, in Veneto, è dipesa dalla variante inglese: può essere questo il 'fattore x', che nella Regione ha fatto impennare la curva epidemiologica'. Lo afferma ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021) 'L'aumento dei casi di pazientipositivi, in, è dipesa dalla: può essere questo il 'fattore x', che nella Regione ha fatto impennare laepidemiologica'. Lo afferma ...

MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' #coronavirus - RandazzoGiorgio : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' #coronavirus - infoitinterno : Covid, Zaia: «In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese» - bbribri75 : Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese. E prima c'era paura di morire, ora no' E q… - occhio_notizie : Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' -