Can Yaman multato a Roma per assembramento (Di domenica 10 gennaio 2021) Per Can Yaman, dopo selfie e autografi con i fan a Roma nei pressi di Piazza di Spagna, scatta la multa per assembramento Sanzione di 400 euro per Can Yaman. L'attore turco si trova nella Capitale per girare lo spot della pasta De Cecco, diretto da Ferzan Ozpetek. Sul set al fianco della star turca c'è Claudia… L'articolo Corriere Nazionale.

